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- ポケモンカード レイジングサーフ 1box シュリンク付き 新品未開封
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商品詳細
ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXイオンの抽選に当たったもので、シュリンク未開封です。すり替え防止のため、返品交換はお断りさせていただきます。ご理解いただける方のみご購入ください。中身での評価はご遠慮ください。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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