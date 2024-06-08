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[29.0] Nike WMNS Dunk Low PRM チームレッド
商品番号 B63200359334
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[29.0] Nike WMNS Dunk Low PRM チームレッド
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,345 円
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商品詳細

スニーカーズにて購入し数回着用美品だと思います。インソール新品未使用、シューレースとヒールプロテクターはNODCの物になります。すり替え防止の為返品交換はいたしません。値下げ交渉はコメント欄からお願いします。#NIKE#ナイキ#AJ1#エアジョーダン#エアマックス#AF1#ターミネーター#白蛇　#パンダ#ダンク#adidas#アディダス　#セット　#美品#NIKE#ニューバランス#newbalance#adidas#ナイキ　　#アディダス#990#996#2002#AJ1#エアジョーダン#ダンク#low#travis#atmos
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