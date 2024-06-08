[29.0] Nike WMNS Dunk Low PRM チームレッド

スニーカーズにて購入し数回着用美品だと思います。インソール新品未使用、シューレースとヒールプロテクターはNODCの物になります。すり替え防止の為返品交換はいたしません。値下げ交渉はコメント欄からお願いします。#NIKE#ナイキ#AJ1#エアジョーダン#エアマックス#AF1#ターミネーター#白蛇 #パンダ#ダンク#adidas#アディダス #セット #美品#NIKE#ニューバランス#newbalance#adidas#ナイキ #アディダス#990#996#2002#AJ1#エアジョーダン#ダンク#low#travis#atmos



4/21発売｜Nike WMNS Dunk Low PRM



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前回即完だったダンクに新カラー



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