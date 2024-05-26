ルイヴィトン グラフィック フロリン 二つ折り財布

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ご観覧頂きありがとうございます!!!\\(ˆoˆ)/カラー⇒グラフィット素材⇒レザー仕様⇒札入れ×1、小銭入れ×1 カードポケット×8、定期入れx1フリーポケット×1サイズ⇒(約)縦10.5cm×横10.5cm×奥行き1.5cm購入先⇒オークネットイニシャル⇒型押しのみ付属品⇒箱、保存袋出品している商品はブランドオークションにて購入したお品になります!!購入前に鑑定もされている正規品となりますのでご安心下さい!!(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)あくまでも中古品である事をご了承の上質問等ございましたらお気軽にコメント頂ければ幸いです!!‪('ω'و(و\"お値下げも可能ですが即決価格を教えて頂けるとスムーズにお取り引き出来るかと思います!!値下げ交渉ですが、常識の範囲内でお願いします!!ごゆっくりご覧下さい!!‎(՞ܸ..ܸ՞)\"❤️E-6164