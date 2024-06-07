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- [早い者勝ち]VALENTINO Tシャツ M size相当
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商品詳細
○アイテム#VALENTINO#ヴァレンティノカットソー半袖Tシャツ○サイズサイズ（相当）肩幅48cm身幅45cm袖丈22cm着丈68cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷やよごれなくまだまだお使いできます！○カラーブラック
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