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- 大友克洋全集 AKIRAセル画展 大友全集Tシャツ XXXL
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商品詳細
大友克洋全集AKIRAセル画展大友全集Tシャツになります。新品未開封商品です。XXXL：身丈84/身幅64/肩幅59/袖丈26数量限定・会場限定の当選購入品のため大変希少です。商品は手元にありますので、即日発送可能になります。よろしくお願いします。【商品情報】【原産国】ベトナム【素材】綿100%#AKIRA#アキラ#大友克洋#大友全集#大友全集Tシャツ
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