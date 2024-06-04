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【未使用】GODANE クロコダイル カイマン ダブル 長財布 バンドル付き
商品番号 X78256392312
商品名

【未使用】GODANE クロコダイル カイマン ダブル 長財布 バンドル付き
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 13,344 円
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商品詳細

★GODANE★本革ワニ鰐クロコダイルカイマンダブルラウンドファスナーラウンドジップ長財布ウォレットスライドハンドル付き・商品詳細GODANE/ゴダン【色】　　　ブラック/黒【付属品】　なし【サイズ】　　　　　　　縦/約11cm　　　　　　横/約20cm　　　　　　厚さ/約4cm　　　　　　持ち手/約13.5cm【状態】　　SA※ランクについてＳ　新品Ａ　未使用に近いＢ　傷・汚れ・ほつれ多少ありＣ　傷・汚れ・ほつれあり大体の目安としてご参考下さい。＊お願い＊プロフィールは必ずご確認下さい。商品ページをいきなり削除する場合もございますのでご了承ください。気になる点ございましたらご購入前にコメントにてお願いします。また、先にご購入された方の優先となりますのでご了承ください。・品質保証正規品本物保証直営店、正規店、大手リサイクルショップ等での購入。・梱包や発送について。丁寧梱包、なるべく早い発送を心掛けております！日時指定ございましたらご注文の際にお願い致します。W280H0925AIHABA
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