未使用】GODANE クロコダイル カイマン ダブル 長財布 バンドル付き ...

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★GODANE★本革ワニ鰐クロコダイルカイマンダブルラウンドファスナーラウンドジップ長財布ウォレットスライドハンドル付き・商品詳細GODANE/ゴダン【色】 ブラック/黒【付属品】 なし【サイズ】 縦/約11cm 横/約20cm 厚さ/約4cm 持ち手/約13.5cm【状態】 SA※ランクについてＳ 新品Ａ 未使用に近いＢ 傷・汚れ・ほつれ多少ありＣ 傷・汚れ・ほつれあり大体の目安としてご参考下さい。＊お願い＊プロフィールは必ずご確認下さい。商品ページをいきなり削除する場合もございますのでご了承ください。気になる点ございましたらご購入前にコメントにてお願いします。また、先にご購入された方の優先となりますのでご了承ください。・品質保証正規品本物保証直営店、正規店、大手リサイクルショップ等での購入。・梱包や発送について。丁寧梱包、なるべく早い発送を心掛けております！日時指定ございましたらご注文の際にお願い致します。W280H0925AIHABA