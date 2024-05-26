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キタノブルー ソナチネ Tシャツ LL
商品番号 D30301588622
商品名

キタノブルー ソナチネ Tシャツ LL
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キタノブルーのソナチネTシャツです。色は黒です。LLサイズになります。バックプリントはありません。着用する事も殆どなく目立つ汚れ傷みはございませんが畳み皺がございます。宜しくお願い致します。北野武ビートたけしKITANOBLUE柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/procurement1733.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant771282.html
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