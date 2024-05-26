キタノブルー ソナチネ Tシャツ LL

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キタノブルーのソナチネTシャツです。色は黒です。LLサイズになります。バックプリントはありません。着用する事も殆どなく目立つ汚れ傷みはございませんが畳み皺がございます。宜しくお願い致します。北野武ビートたけしKITANOBLUE柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏