TIGER AMERICA CLASSIC TATTOO FIRE CAP

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アメリカン/ジャパニーズ/チョロ/サーフなど様々なカルチャーのイコノグラフィーをテーマとしたモダンタトゥーのパイオニアとして知られる伝説的タトゥーアーティス卜DONED`HARDY(ドン・エド・ハーディ)とデザイナーのCHRISTIANAUDIGIER(クリスチャン・オードジェー)がタッグを組み2004年ロサンゼルスにて創立。独特な風合いの素材に鮮やかな刺繍やプリント/ラインストーンなどによって生み出されるロックテイスト溢れる斬新なデザイン。ロサンゼルスを中心に多数のセレブが愛用している事でも知られるED`HARDYからTIGERAMERICACLASSICTATTOOFIREMESHCAPを入荷しました。Ed`Hardyの代名詞でもあるTigerのTattoデザインに燃え上がる炎がつば部分に大胆にプリントされたインパクト抜群の１点！DripされたEd`Hardyのロゴ刺繍もCoolなファンにはたまらないアイテムとなっております。トップ部分にはスカルとダガーが刻印されたメタルプレートが装飾されており贅沢な仕様もEd`HardyらしいテイストのMESHCAPを是非お楽しみください。■素材100%COTTON■カラーブラック■サイズONESIZEカラー···ブラック