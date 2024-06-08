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TIGER AMERICA CLASSIC TATTOO FIRE CAP
商品番号 G12591857140
商品名

TIGER AMERICA CLASSIC TATTOO FIRE CAP
ブランド名 エドハーディー
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカン/ジャパニーズ/チョロ/サーフなど様々なカルチャーのイコノグラフィーをテーマとしたモダンタトゥーのパイオニアとして知られる伝説的タトゥーアーティス卜DONED`HARDY(ドン・エド・ハーディ)とデザイナーのCHRISTIANAUDIGIER(クリスチャン・オードジェー)がタッグを組み2004年ロサンゼルスにて創立。独特な風合いの素材に鮮やかな刺繍やプリント/ラインストーンなどによって生み出されるロックテイスト溢れる斬新なデザイン。ロサンゼルスを中心に多数のセレブが愛用している事でも知られるED`HARDYからTIGERAMERICACLASSICTATTOOFIREMESHCAPを入荷しました。Ed`Hardyの代名詞でもあるTigerのTattoデザインに燃え上がる炎がつば部分に大胆にプリントされたインパクト抜群の１点！DripされたEd`Hardyのロゴ刺繍もCoolなファンにはたまらないアイテムとなっております。トップ部分にはスカルとダガーが刻印されたメタルプレートが装飾されており贅沢な仕様もEd`HardyらしいテイストのMESHCAPを是非お楽しみください。■素材100%COTTON■カラーブラック■サイズONESIZEカラー···ブラック
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