vintage canada製　ラメ　グリッター　リンガー　Tシャツ

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商品詳細
出品一覧はこちら↓#peep_used商品名 vintageヴィンテージ カナダ製デザイン リンガー Tシャツサイズ表記XL着丈約65cm身幅約55cm肩幅約49cm袖丈約18cm※商品を平置きにし、手作業による採寸をしております。若干誤差がある場合がございます。poloralphlaurentommyhilfigerconverseVintagefilahellyhansenusanikeReebokpumaguessstussythenorthfacehardrockcafeburberryLLbeanchanmpionpatagoniacarhartfredperrykenzosupremelacostedisneydr.martenscalvinklein90s80s古着スウェットトレーナージャージアウターブルゾンナイロンジャケットコーチジャケットポロラルフローレントミーヒルフィガーコンバースヴィンテージフィラヘリーハンセンナイキリーボックプーマゲスノーティカステューシーノースフェイスハードロックカフェＬＬビーンチャンピオンパタゴニアカーハートフレッドペリーケンゾーシュプリームラコステディズニーカルバンクライン韓国韓国ファッションdejougogosing韓国トップストップスhopinggirlsruleソニョナラメロンショップmerongshopローレンハイlaurenhichuuLochieロキエlawgyラヴジーi_am_officialアイアムオフィシャルiamofficialamiurエミレemrpopupohotoroオオトロmystictodayfulnokchalinkkastanemysticSantaMonicaローリーズファーム古着 70s80s90s00s90年代80年代ビンテージ ヴィンテージvintageUSA製アメリカ製ユーロUKマルチカラーボーダーストリートstreet
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