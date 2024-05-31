ルイヴィトン ベルト モノグラム サンチュール 90/36

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◆トラブル防止の為プロフィールの必読お願いします◆・即購入可！《商品説明》・こちらで購入して大切にしていたもので2、3回しか使用していません。・バックルには多少のスレ傷が見られますが、ベルト部分は綺麗です。裏面ヌメ革に少々変色があります。・カラー：ブラウン・サイズ：90/36・実寸：幅約4ｃｍ（実寸は素人採寸の為、あくまで参考です。）・箱は付きません。※あくまで1度人の手に渡った商品の為、几帳面な方は購入の方ご遠慮ください。※購入後の返品・返金はできませんので慎重な購入をよろしくお願いします。ルイヴィトンベルトモノグラムサンチュール