VANS OG Old Skool LX ヴァンズ　オールドスクール

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商品詳細
商品に興味を持って頂きありがとうございます。【商品説明】VANSOGOldSkoolLXVN0A4P3X5OCになります。サイズ:US4.5/22.5cmカラー:NAVY購入店:入金確認後に開示新品未使用正規品１時間以内に入金可能な方のみ購入お願いします。#シュプリーム関連#supreme関連NEIGHBORHOODNEIGHBORHOODHOODSネイバーフッドフッズネイバーフッドSupremeSUPREMEシュプリームWTAPSw-tapsダブルタップスタップスメディコムトイMEDICOMTOYSBE@RBRICBEARBRICベアブリック
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