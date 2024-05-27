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USA製 コットン ウェブベルト ガチャ ネイビーブルー 080923aw235
商品番号 A82925392482
商品名

USA製 コットン ウェブベルト ガチャ ネイビーブルー 080923aw235
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

USA製コットンウェブベルトガチャネイビーブルーアメリカ古着080923aw235です。アメリカ古着のコットンガチャベルトです。ベルトカラーはネイビー、コットン生地です。金属部分はゴールドカラーです。使用感や細かな傷や擦れなどございます。詳細画像にてご確認ください。【表記サイズ】記載なし【素材】記載なし【採寸サイズ】全長：約97cm＊バックル含む幅：3.2cm
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