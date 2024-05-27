USA製 コットン ウェブベルト ガチャ ネイビーブルー 080923aw235

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商品詳細
USA製コットンウェブベルトガチャネイビーブルーアメリカ古着080923aw235です。アメリカ古着のコットンガチャベルトです。ベルトカラーはネイビー、コットン生地です。金属部分はゴールドカラーです。使用感や細かな傷や擦れなどございます。詳細画像にてご確認ください。【表記サイズ】記載なし【素材】記載なし【採寸サイズ】全長：約97cm＊バックル含む幅：3.2cm
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USA製 コットン ウェブベルト ガチャ ネイビー ブルー アメリカ古着 080923aw235
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