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supreme neweraシュプリームニューエラキャップ紺/検キムタクDAMA
商品番号 C30499450256
商品名

supreme neweraシュプリームニューエラキャップ紺/検キムタクDAMA
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

早い者勝ちです！さらにさらに値下げしました。新品購入後に1度だけ短時間使用したのみ。その後少し保管してた物です！スムーズに購入＆入金出来る方のみ願います。気が変わり、早期終了する場合があります。2021シュプリームとニューエラのはコラボキャップ。大人気boxlogoボックスロゴ。濃紺ネイビー。オールシーズンでOKだと思います。サイズは71/4(57.7cm)。目立つダメージ無いかと思いますが新品未使用では無いので、凄く神経質な方はご遠慮ください。すり替え防止の為、必ず購入後のキャンセルやリバースなどはお断りしてます。ニューエラ　NEWERAシュプリームキャップ　r.i.pripキムタク着tシャツジャーナルスタンダード　loveearartキャップ　DAMAsurfboardsキャップ　木村拓哉　windandseawindandseaウィンダンシーヒステリックグラマー　HEROワコマリア　VANSキャップ　バンズロンTシャツ　NALUタイダイ　シュプリーム　windandseaXXXリーバイス50170505-0049501ビンテージ60s70s80s日本製LVC復刻ビッグEBIG-E66708090sヴィンテージVANSオールドスクールsk81st2nd3rd4thファーストセカンドサードデニムジャケットジージャンGジャンMINEDENIMロンTシャツ　シュプリーム50166506507大戦メンズレディースキムタク木村拓哉　ディースクエアード　TMT#リーバイス#木村拓哉#キムタク#Gジャン#サード#クラッシュ加工#リペア加工#ダメージ加工#ロンハーマン#スタンダードカリフォルニア#ベイフロー#ハリウッドランチマーケット
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