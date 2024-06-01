【美品】エルメス ネクタイ

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エルメスで探す「最高に趣味がいいネクタイ」5選 | MEN'S EX ONLINE |

エルメスのネクタイです。数年前に梅田の正規店で購入。数回使用の美品です。エルメスのシンボルの馬蹄柄です。ホースシュー柄小柄のデザインで主張し過ぎず、スーツスタイルを1ランクアップさせてくれます。ノットにあたる部分にうっすらとくすみ有り。写真5枚目に写してますがしっかり見てみないと分からないくらいのものです。大剣幅 約8.5cm素材:シルク100%madeinFrance多少の値下げ可能ですので、希望金額コメントください。大幅な値下げは不可です。新入社員 新卒リクルートビームスユナイテッドアローズジャーナルスタンダードエディフィスHERMESエルメスネクタイグッチヴィトンフェラガモセリーヌビジネスカジュアルフォーマルスーツカンパニー