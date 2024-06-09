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ポケモンカードゲーム　ソード\u0026シールド　強化拡張パック　バトルリージョン　BOX
商品番号 A98498736427
商品名

ポケモンカードゲーム　ソード\u0026シールド　強化拡張パック　バトルリージョン　BOX
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,886 円
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商品詳細

【商品説明】●ポケモンカードソードandシールド拡張パックバトルリージョン【新品未開封品】1BOX【商品状態】新品未開封品です。シュリンク付です。【発送について】匿名配送致します。ゆうゆうメルカリ便（ゆうパケットポスト）で発送致しますが、らくらくメルカリ便（ネコポス）に変更させて頂く場合がございます。ご了承下さい。（匿名配送は変わりません。）【ご注意事項】コメント中でも、即購入者様優先でお取り引きさせて頂きますのでご容赦下さい
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