スティングレー チャック付き 財布 長財布 レディース メンズ ブラック

#futachanshopをご覧いただきありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)・*:..。o♬*・*:..。o♬*・*:..。o♬*・*:..。o♬*゜♡フォロー割→ 100円引♡まとめ買割→ 200円引お気軽にコメントください♪・*:..。o♬*・*:..。o♬*・*:..。o♬*・*:..。o♬*゜˗ˏˋ商品説明ˎˊ˗こだわりのタイ産の長財布になります♫シンプルな中にチャック付きでワンポイントがとても良いデザインの財布です！父の日母の日ギフト恋人大親友へギフトにぴったり。コンパクトな手持ちサイズで使い勝手も抜群。⭐状態 新品未使用⭐表記サイズ 幅10cm長さ19.5cm厚み2cm⭐カラー ブラック⭐発送方法 ゆうパケット˗ˏˋ注意事項ˎˊ˗＊発送は匿名配送になります。＊自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。＊空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。＊光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。＊こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。



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