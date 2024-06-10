激レア！！ニードルス NEEDLES ベロアポケットTシャツ黒M

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◇即購入OK!!◇フォローしてくれた方限定で多少のお値引きサービス致します!!◇まとめ割引できます!!◇購入・コメント前にプロフ必読お願い致しますm(__)m《BulunBunga》で検索して頂けますと、一覧が見れます。多数出品しておりますので、宜しければご覧下さい#BulunBunga↓↓商品説明↓↓■Brand■ニードルスNEEDLES■Item■ニードルスのベロア胸ポケットTシャツです！！■カラー■ブラック ■素材■綿（コットン） 100%■サイズ■表記サイズ Mイズ袖丈 14cm身幅 58cm着丈 65cm※多少の誤差はご容赦下さい。■コンディション■目立つ汚れやシミ,ダメージはなくこれからも長く使えます。見落としがあった際はご了承ください気になるところがあれば画像追加しますのでコメント下さい。お互い気持ちのいい取引を行いたいので事前確認お願いします。※気になるところがなければ即購入して頂いて構いません。あくまでも中古品ですので、理解のある方のみご購入をお願いします。