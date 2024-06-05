OLD GAP レザーベルト　itary製

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【3点セット】GAP ホワイトデニム、ワークストライプデニム、italy製ベルト



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◉OLDGAP1969レザーベルト itary製◉サイズ…34インチ実寸…(穴が端から端まで開いてますので、小さいほうはいくらでもまけます、最大98cmまで)全長108cm幅3.8cm◉ダークブラウン系◉used自宅保管品大きなキズ汚れはございませんがレザー特有のあたりやスレがありますのでキズ汚れ有りにしています。あくまでused自宅保管品ですのでご質問、ご納得の上ご購入ください。検索用adidasアディダスNIKEナイキPUMAプーマlevisリーバイスleeリーpatagoniaパタゴニアcolumbiaコロンビアLLBEANエルエルビーンllbeenjcrewジェークルーeddiebauerエディーバウアーOLDGAPオールドギャップoldgaplandsendランズエンドwoolrichウールリッチRalphLaurenラルフローレンOrvisオービスラルフローレンポロラルフローレンchampionチャンピオンNIKEUGGLevi'sリーバイスカーハートPRADAGUCCIクロムハーツバーバリーBurberryエトロランバンマルタンマルジェラメゾンマルジェラMM6マークジェイコブスKENZOケンゾーsacaiコムデギャルソンアダムキメルラフシモンズタカヒロミヤシタソロイストsupremeSTUSSYKITHennoyminnanoリプロダクションオブハウンド古着USA古着ヨーロッパ古着