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【新品/未使用】コンバース ハイカット スニーカー
商品番号 B85798074397
商品名

【新品/未使用】コンバース ハイカット スニーカー
ブランド名 コンバースオールスター
特別価格 税込 2,437 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンバースオールスターウールハイABCマート限定ネイビー27cm定価8,000＋tax素人保管の為、気になる方はご遠慮下さい。御理解頂ける方のみご購入お願い致します。*他のサイトでも出品している為、いいねやコメントを頂いていても削除する場合がございます。即決可、コメントでやり取りしていても先に購入していただいた方を優先して頂きます。値下げ不可#CONVERSE#コンバース#ハイカット#スニーカー
http://narcologia.ru/goods/recuperation412721.html
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