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NEW ERA 59Fifty Fear of God サンディエゴ パドレス
商品番号 M81295891669
商品名

NEW ERA 59Fifty Fear of God サンディエゴ パドレス
ブランド名 フィアオブゴッド
特別価格 税込 6,570 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します！私の他商品になります→#nwkitemメジャーリーガー、ジェリー・マニエルを父親に持つデザイナー、ジェリー・ロレンゾが2012年にロサンゼルスでスタートさせたブランドFEAROFGOD。そのディフュージョンラインFEAROFGODESSENTIALSとNewEraのコラボレーションモデル。メジャーリーグの各球団カラーをフィーチャーしています。商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。【商品の説明】⚫︎商品名:59FIFTYFEAROFGODESSENTIALSTheClassicCollection⚫︎ブランド：NewEraxFearofGodEssentials⚫︎サイズ：75/8(60.6cm)⚫︎カラー：サンディエゴ・パドレスブラウン×イエローケリーアンダーバイザー⚫︎素　材：ポリエステルコットン【商品の状態】⚫︎使用状況:新品未使用コメントなし、即購入OKです。形...ベースボール
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