10/31出品終了★TUBE 2018ライブツアー フリンジ付きビーチタオル

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⚠️こちらの商品は《即購入可能》です。コメント前、購入前に必ずプロフィールをご一読ください。購入=プロフィールにご承諾いただいたものと判断します。ご確認よろしくお願いいたします。★複数購入希望の場合は事前コメント必須です。購入後は変更出来ませんのでご注意ください。❌こちらから連絡していません❌(無言購入は相応の評価とさせていただきます)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー使う機会がないため、お譲りします。TUBELIVEAROUNDSPECIAL2018NATSUGAKITA!YokohamaStadium30times横浜スタジアム30回公演フリンジ付ビーチタオル約70センチ×約136センチ冷暗所保管、状態とても良いです。ビニールに保管じわがありますが、綺麗な状態です。ブランケット・ひざ掛け代わり、インテリアにいかがでしょうか。一度人の手に渡った品とご了承の上でご購入ください。新品は手に入りにくいかと思います。ペット、喫煙者いません。ご不明な点は購入前に質問してください。⚠️新品は単品値下げ出来ません。⚠️宅配便の送料、手数料込みの金額です。小さく圧縮、丸めて紙袋にいれて発送予定です。❌専用、お取り置きはドタキャン防止のため不可⚠️予告なく突然削除あり検索TUBE前田亘輝春畑道哉角野秀行松本玲二ライブグッズビーチタオルプールスパタオル旅行海海岸水着インテリアサーフィンマリンスポーツキャンプグランピングお昼寝ブランケット海外旅行ハワイ男女兼用羽織ひざ掛けソファー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■⚠️1必ずプロフィールをご一読ください。⚠️2説明文は必ず全てご一読ください。⚠️3コンビニ支払いは支払い予定日を連絡してください。⚠️4評価悪い方、挨拶できない方はご遠慮ください。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■値下げ「金額指定」や、不快に感じたコメントは削除、即ブロック対象です