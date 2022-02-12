Converse Chuck Taylor All Star CT70

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商品詳細
■ブランドコンバース■サイズ26cm■カラーブラック■状態/Bインソール少々ダメージがございます。その他、目立つ傷や汚れは無く着用に差し支えございません。※S:新品未使用品A:タグは無いがほぼ未使用B:多少の使用感のみで目立つ傷や汚れ無しC:多少の使用感の他、目立つ傷や汚れ有り■商品説明/関連ワード144757Cチャックテイラー
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