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バイオリンセットGliga GAMAⅡ 4/4 2022年製　美品
商品番号 J10586481174
商品名

バイオリンセットGliga GAMAⅡ 4/4 2022年製　美品
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 44,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バイオリンセット(内容)バイオリン本体、弓、ハードケース、肩当て、ミュート(こちらを使用すると音を小さくすることができます。ご自宅で練習する際にも便利です)※必要であれば使用済みではありますが、松脂とクロスもお付け致しますのでお気軽にお申し付けください。バイオリンはGligaGAMAⅡになります。2022年製の美品です。伸びのある上品な音色が特徴で、初心者〜中級者まで幅広くお使いいただけます。弓はSforzando1091になります。2022年7月22日にクロサワバイオリンで購入致しました。楽器を演奏する場所や教室に通う時間がなく、1年間ずっとクローゼットにしまっていたので、状態としては傷もなくかなり綺麗だと思います。実際3回くらいしか使用していないので、ほぼ未使用に近いです。2ヶ月前ほどにメンテナンスに行きましたので、すぐに使用することができます。ケースには数箇所、小さな擦れ傷があります。こちらはお写真の方でご確認をお願い致します。他にも部分的に見たい箇所などございましたらお写真お撮りしますのでお気軽にご連絡ください。喫煙者、ペットがいない環境で保管しております。
http://narcologia.ru/goods/moisture859169.html
http://narcologia.ru/goods/moped895468.html
http://narcologia.ru/goods/financier763160.html
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