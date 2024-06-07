激レア　レディオヘッド　アムニージアック　Tシャツ

RadioheadAMNESIACTeeご覧いただきありがとうございます。レディオヘッドのバンドTシャツです。多少の着用感はありますが、目立つ汚れや傷はありませんので、まだまだ着用できる状態です。シンプルなのでどんなスタイルにも合わせやすいと思います。XLですが、着丈はそこまで長くありません。古着にご理解のある方のみご検討をお願いします。柄・デザイン···プリントロゴなどアルバム アムニージアック AMNESIACカラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック【サイズ】XL着丈約67㎝肩幅約54㎝身幅約54㎝カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···UネックNIRVANAOASISニルヴァーナオアシスビートルズBeatles



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