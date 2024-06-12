【超限定　即完売品】TCB✖️MOTOR クロムエクセルレザー　サスペンダー

TCB✖️MOTOR超限定 コラボ クロムエクセルレザー サスペンダー178センチが丁度よく着用出来ます。デニムには装着しましたがまだ一回も使用しておりません。デニムは付きませんのでご了承下さい。デニムは別で出品しておりますのでそちらからどうぞ！岡山にあるジーンズブランド『TCB』と鳥取のレザーブランド『MOTOR』がコラボして生まれた、アメリカホーウィン社のクロムエクセルレザーを使ったサスペンダー。ホーウィン社といえば、クロムエクセルの他にもシェルコードバンが有名ですね。大人に似合うクロムエクセルレザーのサスペンダーはいかがでしょうか？#TCBジーンズ#MOTOR#ビンテージ#ヴィンテージ#アメカジ#希少#アメリカンカジュアル#サスペンダーリーバイス ウエアハウス レッドウイング ウエスコフリーホイーラーズLEEカーハートヘラクレス BIGMAC好きな方に501XX505517646606506XX507XX557XX70505



MOTOR NEW VINTAGE (モーター)【HORWEEN CHROMEXCEL LEATHER SUSPENDER】, ホーウィン クロムエクセルレザー サスペンダー MOTO LEATHER -LAHAINA



MOTOR☓TCB CHROMEXCEL LEATHER SUSPENDER | TCB jeans



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MOTOR×TCB】クロムエクセルサスペンダーは激シブの逸品だった - デニ部



2023AW COLLECTION】



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【2023AW COLLECTION】



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