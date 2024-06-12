【CONVERSE】CANVAS ALL STAR J HI 28cm

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ジャパンメイドのチャックテイラーです。メインカラー···ブラックスニーカー型···ハイカット(High)●状態:着用回数３回程度の極美品です。●あくまでも古着であることをご理解の上ご購入を検討ください。●ご不明な点がございましたら、ご購入前にご質問ください。●値段交渉対応いたします●プロフィール一読よろしくお願いします。●他のサイトにも出品しているので、急に削除する場合がございますbeamsboysszraybeams