Paul smith ポールスミス　ネクタイ　レジメンタルストライプ タイ

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ポール・スミスコレクションのレジメンタルタイ。繊細に表現された美しいストライプがアクセントになったデザイン。上品な光沢感のある滑らかなシルク素材で清潔感のあるシャープな雰囲気のＶゾーンを演出します。1回のみの着用で包装付きになります。発送時にサイズの関係で包装は折って発送を想定しておりますのでご了承くださいませ。中古品となりますので個人差はございますが写真等で判断いただき入札をお願いします。サイズ：Freeお気軽にご質問ください。