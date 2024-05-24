ルイ　ヴィトン　プティダミエ　サンチュール　ベルト

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。数年前にLV表参道店で購入プティダミエ・サンチュール出品してますプティダミエ・ドレスシューズと一緒に購入しました。MADEINITALY定価・60000円程サイズ・85cmＬＶバックル・シルバーベルトカラー・ブラック付属品・画像の物画像で判断して下さい。ベルトのみの販売です。ベルト、シューズセットでの販売も可能です。⚠️すり替え防止等の為、返品や返金は致しません。⚠️購入後はＮＣ／ＮＲ⚠️北海道・沖縄・離島は送料着払い『プロフィール要必読❗️』
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