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エルメス　バックル
商品番号 K44807497866
商品名

エルメス　バックル
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 14,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー素材···本革エルメスのバックルの出品ですバックルのみ購入してベルトはアサカベルトさんというところで本革エナメルのベルトを作成しましたが自分には少し細かったので使う機会がなくなってしまい長期保管品になりましたベルトについては査定にいれてありませんのでノーブランドのためオマケだと思ってくださいバックル本体は磨いてから発送致します宜しくお願い致します
http://narcologia.ru/goods/seamless750629.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney135949.html
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