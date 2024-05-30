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激レア 90s ビンテージ Picasso ピカソ アートTシャツ ビッグサイズ
商品番号 H62206680548
商品名

激レア 90s ビンテージ Picasso ピカソ アートTシャツ ビッグサイズ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1999年製ピカソアートビンテージTシャツ希少なビッグサイズ！マスタード　レアカラー！sizeXL着丈70身幅62肩幅64袖丈21身幅、肩幅がしっかりある、ボックスシルエットMADEINCE【ヨーロッパ製造】1999年コピーライト入り状態は、使用感はありますが、目立つダメージ無くまだまだ着用して頂けます。1stファースト2ndセカンド3rdサード557デニムジャケットGジャンジージャンLeeリーロンハーマン　ヘラクレス　ビッグマック　アートTシャツ　ムービーTシャツオンブレシャドーArrowBrentヘラクレス、PAYDAY、ビックマック、オシュコシュ、パワーハウス、タウンクラフト、ホワイトスタッグ、シアーズ、OLDTシャツ　長リブ　フルーツオブザルーム　バドワイザーTハーレーダビットソン　モーター　バイクペンドルトンスズキ　ヤマハタウンクラフトアローブレント　モヘア　ムービーTフラワーTシャツストアブランドシアーズ　カーハート　ディッキーズテンダーロインユーロOldVintageビンテージオールド古着　EURONirvanaニルヴァーナカートコバーン　アートT赤耳、66後期、黒カン、ヴィンテージスニーカー、ビンテージスニーカー、コンバース、ワンスター、ジャックスター、ジャックパーセル、チャックテーラー、スーパースター、キャンパス、40年代、50年代、60年代、70年代、vintage、ビンテージ、ショートホーン、後付けパーカー、チャンピオン、オリジナルビンテージ、オリジナルヴィンテージ、アメリカ製、USA製、40s、50s、60s、70s、80s、90s、リーバイス、501xx、BIGE、66前期、ランタグ、バータグ、トリコタグ、タタキタグ、単色タグ、リバースウィーブ、LEVIS、Patagonia、グリセード、ダスパーカー、レトロX、レトロカーディガン、レトロパイル、スクリーンスター　マルボロTシャツブルーリボン、506xx、507xx、557xx、70505等お好きな方どうでしょうか！
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