バーバリー　折り財布　バーバリーチェック

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商品詳細
バーバリーの折り財布になります。バーバリーのオンラインで約40000円程で購入しました。大切にしようしていましたので、傷などはとても少ないと思います。発送前に、レザーケアのクリームを塗布してからの発送をさせて頂きます。何卒宜しくお願い致します！財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···チェック素材···本革
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