Supreme Corduroy 6-Panel Cap グレー コーデュロイ

Supreme-Corduroy6-PanelSupreme2020Spring/Summerコーデュロイ素材を使用したシンプルな6パネルキャップシンプル派の方にはオススメです…フロントパネルにマイクロロゴの刺繍、バックにはSUPREMEのアーチ状の刺繍が入りますバックのアジャスターもコーデュロイ素材を使用アジャスターの金具にSupremeの刻印が入ります※バックストラップでサイズ調節可能※Color…LightGrey※妻が数回着用しました…全体的にフェード感なく綺麗かと思います写真を複数枚UPしています。状態は個人差もありますので、可能な限り写真にてご確認お願い致します…複数のアプリ内で、精巧なコピー品が無尽蔵に出品されていますが…こちらは間違いない正規品です。(私と同様に…正規品に強く拘る方はこちらで間違いありません)その他…ご質問、詳細確認等ございましたら宜しくお願い致しますシュプリームジェットキャップニューエラボックスロゴモーションロゴクラシックロゴホログラムスクリプトロゴSロゴ正規品ペイズリーバンダナカモ5-Panel6-PanelデニムナイロンコーデュラナイロンコーデュロイCOMMEdesGARCONSノースフェイスTHENORTHFACEゴアテックスGORETEXWtapsダブルタップスDESCENDANTディセンダントFuckingAwesomeファッキンオーサムPalaceパレスGirlsDon’tCryガールズドントクライWastedYouthウエステッドユースウェイステッドユースButterGoodsバターグッズstussyステューシーNEIGHBORHOODネイバーフッドCHALLENGERチャレンジャーバケットハット



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