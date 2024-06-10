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- B'z LIVE-GYM PLEASURE'95 \"BUZZ\" ツアーTシャツ
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商品詳細
頂き物で詳しい詳細わからないので開封し検品させていただきました。おそらく未使用？かとおもいます。たたみシワありますが特に汚れ等なく綺麗です。着丈 約７５ｃｍ身幅 約５５ｃｍ肩幅 約４６ｃｍ袖丈 約２６ｃｍ中古品にご理解いただけます方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral285232.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming450492.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose217340.html
B'z LIVE-GYM PLEASURE'95 \"BUZZ\" ツアーTシャツ
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