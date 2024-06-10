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B'z LIVE-GYM PLEASURE'95 \
商品番号 Y47200964523
商品名

B'z LIVE-GYM PLEASURE'95 \"BUZZ\" ツアーTシャツ
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

頂き物で詳しい詳細わからないので開封し検品させていただきました。おそらく未使用？かとおもいます。たたみシワありますが特に汚れ等なく綺麗です。着丈　約７５ｃｍ身幅　約５５ｃｍ肩幅　約４６ｃｍ袖丈　約２６ｃｍ中古品にご理解いただけます方、よろしくお願いいたします。
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