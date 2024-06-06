90s 　adidas アディダス　キャップ　メッシュキャップ　カーキ　緑

90s古着 adidasアディダス キャップ メッシュキャップ カーキ 緑カラー カーキ 緑 アースカラーサイズ フリーカーキの配色が古着との相性よくてカッコ良いです。ツバに少しダメージがありめちゃくちゃカッコ良いです。メッシュ地になっていて夏でも涼しくかぶれます。ストリート系、スポーツミックス好きな方におすすめです。#古着屋yabuキャップ



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