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大幅最終値下げ　希少　限定品　レッドムーン　最高にカッコ良い長財布
商品番号 Y74690612570
商品名

大幅最終値下げ　希少　限定品　レッドムーン　最高にカッコ良い長財布
ブランド名 レッドムーン
特別価格 税込 22,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少　限定品　レッドムーン　最高にカッコ良い　長財布　定価8〜9万円くらいだったと思います。使えば使うほど味が出る財布なので、カッコよくなると思います。このモデルはもうなかなか手に入らないと思います。大事に使用していたので、大事に使用していただける方よろしくお願いします。状態は良好です。ご購入をお考えの方値下げ交渉可能ですので、よろしくお願いいたします。
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