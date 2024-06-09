【未使用品】PORTER × MISIA ポーター ミーシャ 二つ折り財布

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【状態】新品購入しましたが、使用することなく自宅保存しておりましたので断捨離のため出品致します。デビュー7周年を記念して作られた2005年限定コラボ商品です。シンプルで使いやすく、ポケット数も多いので便利に扱えると思います。内装もMISIAをイメージしたデザインがされていてとてもおしゃれです。未使用品をお探しの方、この機会にいかがでしょうか。【詳細】購入 正規店サイズ 約 幅10×高さ12×奥行3(cm)カラー ブラック重さ 約100g素材 ナイロンタフタ【発送】ご購入後24時間以内には発送させていただきます。【梱包】消毒・簡易クリーニング後プチプチに包み、適切なダンボールに入れてお届けします。#PORTER#TANKR#ポーター#タンカー#MISIA#ミーシャ#美品#二つ折り#新品#未使用#財布#wallet#スマート#お出かけ#おしゃれ財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ナイロン