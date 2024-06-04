【未使用】横浜DeNAベイスターズ 大洋ホエールズ 復刻キャップ 7 1/8

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商品詳細
タグはありませんが未使用品です。神経質な方はご遠慮ください。球団創設70周年を記念して発売された復刻のキャップです。サイズ71/8(56.8cm)即購入可能プロコレ、オーセンティック、NPB、プロ野球、横浜スタジアム、マルハニチロ
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