早い者勝ち HERMES エルメス レザーベルト Hバックル シルバー金具 ...

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フォローして頂けましたら対応可能な範囲でお値引きさせていただきますのでコメントにてお知らせください(^^)✔︎即購入も大歓迎です・HERMESレザーベルトHバックルシルバー金具・刻印あり・カラー ブラック・ベルト素材 レザー■商品詳細ベルト表面細かな傷ありますがほとんど気になりません✨ベルト裏面細かな傷ありベルト曲がり少しありバックル傷、汚れなし✨ベルトベタつきなし✨その他 大きな傷や汚れ等はなくまだまだ愛用していただけます✨■仕様ベルト穴x9(追加で6つ)■サイズウエスト最小76cm最大93cmバックル3.5cmx6cmベルト幅3cm■付属品なし(ベルトのみ)※記載している状態等は感じ方に個人差がありますので、画像で判断の方お願い致します。何か気になる事があれば気軽に質問して下さい。※正規品品質保証ブランド品は全て正規店又はリユースショップで購入し、鑑定士が鑑定済みの正規品のみとなっております。万が一正規品出なかった場合、全額返金対応させていただきます。