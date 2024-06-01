ナイキ 銀タグ 両面プリントTシャツ NT02

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色:黄サイズ:XL身幅:50cm着丈:69cm〈状態〉USEDです。目立つダメージはありません。状態に関しまして、素人の出品ですので注意しているつもりですが見落としている可能性があります。気になることは些細なことでもお尋ねください。自宅保管のため、気になる方は購入をご遠慮ください。