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ナイキ 銀タグ 両面プリントTシャツ NT02
商品番号 N30936049919
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ナイキ 銀タグ 両面プリントTシャツ NT02
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,280 円
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商品詳細

色:黄サイズ:XL身幅:50cm着丈:69cm〈状態〉USEDです。目立つダメージはありません。状態に関しまして、素人の出品ですので注意しているつもりですが見落としている可能性があります。気になることは些細なことでもお尋ねください。自宅保管のため、気になる方は購入をご遠慮ください。
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