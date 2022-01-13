

美少女 タペストリー ※棒2本欠品-



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過去に購入したタペストリーですが、断捨離の為にお売り致します。棒が2本欠品しており、少々シワがありますが、傷や汚れなどはございません。#タペストリー#ポスター#可愛い#美少女#セクシー#きつね