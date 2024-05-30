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サンローランパリ　14SS ボーダーTシャツ　エディスリマン
商品番号 I37927208769
商品名

サンローランパリ　14SS ボーダーTシャツ　エディスリマン
ブランド名 サンローランパリ
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンローランパリのボーダーTシャツ。エディスリマンがデザイナを務めていた14SSの商品です。表参道のサンローランにて¥40,000程で購入しました。サイズはXS。180cm細身でややタイト目で着用していました。着用回数は2,3回程。品質タグに少しダメージがありますが、目立った傷や汚れ等はありません。白黒のボーダーTシャツ。大きく開いたUネック、着丈長め袖丈短めの作りで、フレンチな雰囲気満載です。着用した時の首周りのシルエットが素晴らしいです。私はシャツのインナーとして着用していましたが、ジャケットなどのインナーとしても活躍してくれると思います。肩幅　40cm身幅　46cm着丈　64.5cm袖丈　14cmになります。素人採寸の為、若干の誤差はご容赦下さい。柄・デザイン···ボーダーカラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
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