サンローランパリ　14SS ボーダーTシャツ　エディスリマン

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サンローランパリのボーダーTシャツ。エディスリマンがデザイナを務めていた14SSの商品です。表参道のサンローランにて¥40,000程で購入しました。サイズはXS。180cm細身でややタイト目で着用していました。着用回数は2,3回程。品質タグに少しダメージがありますが、目立った傷や汚れ等はありません。白黒のボーダーTシャツ。大きく開いたUネック、着丈長め袖丈短めの作りで、フレンチな雰囲気満載です。着用した時の首周りのシルエットが素晴らしいです。私はシャツのインナーとして着用していましたが、ジャケットなどのインナーとしても活躍してくれると思います。肩幅 40cm身幅 46cm着丈 64.5cm袖丈 14cmになります。素人採寸の為、若干の誤差はご容赦下さい。柄・デザイン···ボーダーカラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬