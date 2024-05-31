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未使用品　NIKE SB DUNK LOW グレー　27cm
商品番号 R15283507369
商品名

未使用品　NIKE SB DUNK LOW グレー　27cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 7,990 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！NIKE☆SBDUNKLOWGreyGumです。サイズは27cmになります。状態は新品未使用になります。購入先はPRIMEになります。個人情報部分を切り取った納品書原本も同封させていただきます。#nike#sb#nikesb#ナイキ#dunk#dunklow#ダンクロー#grey#グレーメインカラー...グレー人気モデル...NIKEダンクスニーカー型...ローカット(Low)シーン...スケートボード(スケボー)特徴/機能/素材...レザー
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