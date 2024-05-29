COACH コーチ シグネチャー フリーサイズ バックル回転可能 belt

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商品詳細
#Meron出品一覧はこちらご覧いただき、誠にありがとうございます！バックル部分を引きながら回転させる事が出来る回転式バックルで簡単にリバーシブルにすることが出来ます。素材PVCxレザーサイズフリーサイズ(Onesize)ウエストは最大110cmまで(カットせずにそのまま使用の場合)カットすることによりサイズ調整が可能バックルの回転により、リバーシブルになります。幅：3.7cm仕様ベルト、5穴調節#Meron出品一覧はこちら
http://narcologia.ru/goods/diamond650058.html
http://narcologia.ru/goods/Adder183675.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic74837.html
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