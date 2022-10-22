新品　GRAMICCI×TAION グラミチ×タイオン ダウンマフラー

グラミチ タイオンのダウンマフラーです。新品タグ付き未使用です。長さ約84幅約16自宅保管ですので、気になる方神経質な方はご遠慮お願い致します。袋はサイド切れてます。写真ご覧下さい。小さく畳んでポスト投函での発送になります。ご了承下さい。【DESIGN】・あまり肉厚すぎない絶妙なボリューム感のダウンマフラー。・裏側のトンネル布にマフラーを通して装着します。・また、ご家庭での洗濯も可能です。・商品裏側のトンネル布を利用してコンパクトにし、持運びにも便利です。【FABRIC】・表地にリップストップ生地を採用することで、生地の破損をできるだけ軽減し、また、撥水機能も有しており、軽度の雨も弾きます。・羽毛はダウン90%／フェザー10%で、軽くて反発力の良い800フィルパワー以上のものを使用しています。【COLOR】カモフラージュ【STYLE】・アウトドアシーンではもちろん、タウンユースとして普段使いにもお勧めします。・ユニセックスで着用いただけます。素材：ナイロン100%中綿：ダウン90%フェザー10%800FP【ブランドプロフィール】1970年代、USAで\"ストーンマスター\"と呼ばれ、ヨセミテロッククライミングをリードしてきたある一人のロッククライマー。彼は当時のクライミングウェアでは満足できず、独自の手法で機能性に富んだウェア作りに着手し、1982年にはカリフォルニアの小さな倉庫で\"GRAMICCI\"を立ち上げました。180度自然な開脚を可能にしたガゼットクロッチと、片手で簡単に調節できるWebbingベルト、そして、ゆったりとしたシルエットが特徴のGRAMICCIPANTグラミチパンツ・GRAMICCISHORTグラミチショーツ。このGRAMICCIグラミチを代表するパンツは、クライミングパンツの代名詞的存在として、たちまち全米に広がり、日本でも受け入れられています。【TAION/タイオン】インナーダウンウェアブランドのTAION（タイオン）ブランド名の由来は、体温＝TAION。インナーダウンウェアを生活に必需な、“体温を保持する”ウェアという名目で展開を目指し、価格と価値のある”商品を追従します。



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