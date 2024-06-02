STUSSY ビンテージTシャツ シャドーマン

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（希少）STUSSYのビンテージTシャツです。シャドーマンのロゴが入った可愛いTシャツです。古着なので多少の汚れはご了承くださいカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏#STUSSY#夏服#ビンテージ#古着#ストリート#ストリートコーデ