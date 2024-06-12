ITTI イッチ　クロコダイル　財布 ワニ革 ブラック

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ブランド・ITTI(イッチ)品名・CristySmartMidWLTcroco状態・未使用色・ブラックサイズ・縦8.5、横14、幅2価格・69300円素材・クロコダイル革(内側は牛革)付属・箱、ギャランティカード本物のワニ革を使用した財布です。現在でも普通に定価で販売されていますがサイトを見るとだいぶ値上がりしています。セールにもならない商品らしいのでこの機会にいかがでしょうか？安く出品していますので値下げ交渉はご遠慮ください。大切に使用していましたので目立つ傷等はございませんが財布ですので細かな傷等気になされる方はご遠慮願います。また完璧を求める方はメーカーにてご購入ください。付属の外箱には汚れがあります。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革