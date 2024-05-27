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CASIO CE-5
商品番号 J41646236255
商品名

CASIO CE-5
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・CASIOCE-5になります。・コレクション整理の為出品です。コンディション・プレイヤーコンディションネック・やや順反り気味適正範囲内、フレット残り約8割程度、トラス未調整。ボディ・ボディ裏液タレ跡あり。電池BOX内錆あり。傷などあるかと思います。　電装系・ガリ無し機関良好です。金属パーツ・錆やくすみあります。・内蔵スピーカーからもきちんと音が出て、歪み系のスイッチ系なのも動作します。　カセットが無いのでカセット系に関しては動作未確認となります。・年式的に古いギターになります。付属品はありません。ハードケースは撮影用になります。他にもベース、ギター出品しています。#バッチーナのギターベースコレクション・個人的主観での状態判断になりますので、見落としがあるかもしれませんがご了承下さい。・中古品はあくまで中古品です。コンディションが気になる方はショップからの購入をお勧めします。・状態確認はコメントください。・ダンボール、エアキャップにて梱包、発送します。・中古品になりますのでご理解のある方以外はご遠慮くださいね。
http://narcologia.ru/goods/flight871728.html
http://narcologia.ru/goods/financier198060.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney209449.html
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