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- 【美品】SEIKO クオーツメトロノーム SQ200
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。SEIKOクオーツメトロノームSQ200です。【コンディション】動作確認済みです。通常使用に伴う擦れはございますが目立つ傷汚れありません。美品です。【付属品】写真に写るものが全てです。【発送方法】メルカリ便にて即日発送致します。【注意事項】美品にはなりますが商品の状態に関しましては、ご覧になる方によって状態の価値観が異なりますので、トラブルを避けるため、神経質な方や完璧な商品を求められる方は御購入をお控えくださいますようお願い申し上げます。#SEIKO#セイコー#メトロノーム
http://narcologia.ru/goods/Lincoln283802.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless40059.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi560647.html
【美品】SEIKO クオーツメトロノーム SQ200
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