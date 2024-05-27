【90s】米国製　 カーハート　ダック生地　キャップ　トラッカーキャップ

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商品詳細
他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【90s】米国製 カーハート ロゴ ダック生地 キャップ トラッカーキャップ【生産国】USA【年代】1990＿COMMENT＿＿＿カーハートのダック生地のUSA製キャップバックにはロゴ刺繍。フェードしたダック生地の雰囲気良くカッコイイです。＿COLOR＿＿＿ブラック＿CONDITION＿＿＿ツバに色抜けの様なシミあったり(画像10枚目)全体的にフェード感ありヴィンテージに慣れた方でしたら問題ないかと思いますがこの手のアイテムに慣れてない方は購入をお控えください。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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