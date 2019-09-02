アシックス ブレイズノヴァ

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アシックスのヴレイズノヴァです。ストリートコート、体育館で計15回程使用致しました。元のインソールが無いので別のインソールを入れますm(__)m全体的に綺麗\"ですが\"最後の写真に掲載している通り、ミカンを踏んでしまい黄色くなってしまっている箇所がございます。消毒液で拭いたのですが、時すでに遅し。染み込んでしまい落ちませんでした。少しミカンの匂いもします。#ボーラホリック#アシックス#バッシュ#バスケットボール#ノヴァサージ#ノヴァフロー#タチカラ#ゲルフープ#ゲルバースト#レブロン#カリー